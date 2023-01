Astrid Wett - Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2023 12:30

Rio - As musas do Onlyfans, Elle Brooke e Astrid Wett continuam se provocando. Em pesagem do evento de boxe Misfits, na Wembley Arena, neste sábado. Astrid provocou Elle, que irá encarar Faith Ordway, e afirmou que Brooke está fugindo de uma luta com ela. Porém, a lutadora retrucou.

"Astrid, você sabe que não posso chegar a 50 Kg. Sabe disso? Desculpe, você é a rainha do boxe", ironizou. Apesar da declaração, Astrid seguiu provocando. "Ela não tem muita classe, não é? Você está tremendo nas botas, cara, ela está tremendo. Você está bem?", disparou.

Elle Brooke rebateu e afirmou que seu foco está em Faith. "O meu foco é a luta contra a Faith, então cale a boca. Você desistiu da nossa luta porque estava com medo", finalizou.