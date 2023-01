Fernando Diniz, Vitor Pereira, Luís Castro e Maurício Barbieri tentam conquistar o título do Carioca em 2023 - Divulgação/Fluminense/Flamengo/Botafogo/Vasco

Fernando Diniz, Vitor Pereira, Luís Castro e Maurício Barbieri tentam conquistar o título do Carioca em 2023Divulgação/Fluminense/Flamengo/Botafogo/Vasco

Publicado 14/01/2023 09:00

Rio - O Campeonato Carioca 2023 começou. Em jogo antecipado, o Flamengo estreou na última quinta-feira (12) com vitória sobre o Audax Rio por 1 a 0, no Maracanã. Neste fim de semana, é a vez do atual campeão Fluminense, do Vasco e do Botafogo entrarem em campo pela primeira vez na temporada. Mas o que podemos esperar do estadual? O DIA te conta o que está em jogo para os quatro grandes do Rio de Janeiro.

Fluminense defende o título para repetir feito dos anos 80

Atual campeão carioca, o Fluminense defende a coroa e busca um bicampeonato que não conquista desde os anos 80. Entre 1983 e 1985, o Tricolor foi tricampeão estadual e, desde então, nunca mais repetiu o feito. Neste período, foi campeão em 1995, 2002, 2005, 2012 e 2022.



O Fluminense investiu forte para 2023 visando, principalmente, a Libertadores. Mas a conquista do Carioca é bem vista para dar moral e consagrar o técnico Fernando Diniz, que ainda busca um título de peso na carreira. Ao todo, chegaram sete reforços - e ainda pode chegar mais.

Flamengo busca revanche para retornar ao topo

Tricampeão entre 2019 e 2021, o Flamengo bateu na trave na busca pelo tetra em 2022. A derrota na final para o Fluminense no ano passado causou mudanças para o restante da temporada, como a troca de Paulo Sousa por Dorival Júnior.

O Flamengo terminou 2022 em alta com as conquistas da Copa do Brasil e Libertadores, e começa 2023 com foco no Mundial de Clubes. Mas não quer dizer que está fora da disputa. O time principal chegará forte para a reta final da competição e o clube confia no projeto com o técnico Vitor Pereira.

Botafogo sonha com final após bater na trave em 2022

No segundo estadual da era John Textor, o Botafogo promete chegar mais forte - e mordido pela dolorosa eliminação em 2022. No ano passado, o Glorioso ficou próximo de chegar na final, mas um gol no último minuto contra o Fluminense tirou a vaga.

O Botafogo começará o Carioca com o time alternativo, comandado por Lúcio Flávio. Na sequência, o time principal, sob o comando de Luís Castro, entrará em ação, e a expectativa é alta após a boa reta final de 2022, quando o clube brigou por Libertadores.

Vasco tenta encerrar maior jejum entre os grandes

O Vasco é o grande com maior jejum no Carioca. Campeão pela última vez em 2016, o Gigante da Colina chega em 2023 em uma fase diferente: agora tem o suporte financeiro da 777 Partners, que comprou 70% da SAF do clube.

A temporada de 2023 será a primeira completa do Vasco sob a administração da 777 Partners. O clube já anunciou sete reforços, sendo os principais o volante Jair, do Atlético-MG, e o atacante Pedro Raul, do Goiás. O time promete chegar forte na briga pelo título.