Brighton venceu o Liverpool por 3 a 0 - GLYN KIRK / AFP

Brighton venceu o Liverpool por 3 a 0GLYN KIRK / AFP

Publicado 14/01/2023 14:22

O Liverpool vive a sua pior fase sob o comando de Jürgen Klopp. Após brigarem pelo título do Campeonato Inglês nas últimas três temporadas, desta vez os Reds estão distantes até do grupo de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado (14), o atual vice-campeão foi derrotado pelo Brighton por 3 a 0, fora de casa, pela 20ª rodada.

Com dois golaços, o Brighton venceu o Liverpool com direito a gritos de "olé". No primeiro tempo, os donos da casa pressionaram, mas esbarraram em Alisson que garantiu o zero no placar. Já na etapa final, o goleiro brasileiro não conseguiu evitar a tragédia. March abriu o placar logo no primeiro minuto e ampliou aos sete minutos. No fim, Welbeck fez o terceiro, aos 36, e fechou a conta.

Com a vitória, o Brighton chegou aos 30 pontos, ultrapassou o Liverpool e ocupa a sétima posição. Já os Reds caíram para o oitavo lugar, com 28. Em má fase, o time de Jürgen Klopp volta a campo na próxima terça-feira (17), às 16h45 (de Brasília), contra o Wolverhampton, pela Copa da Inglaterra. No primeiro duelo, as equipes empataram por 2 a 2.