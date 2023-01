Richarlison - AFP

RicharlisonAFP

Publicado 16/01/2023 17:36

Rio - Já se passaram 38 dias desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo para a Croácia, nos pênaltis, após o empate em 1 a 1, mas a ficha parece ainda não ter caído para Richarlison. Em entrevista à ESPN, o atacante falou sobre seu sentimento após o fracasso do time brasileiro no Catar.

"Foi um choque. Acho que é pior do que perder algum familiar. Foi difícil recuperar. Até hoje, quando vejo vídeos nas redes sociais, me dá uma certa tristeza. Mas temos de seguir em frente. Ainda sou novo e acredito que tenho mais um ou dois Mundiais pela frente", afirmou o camisa 9.

No último domingo, Richarlison voltou ao time do Tottenham após um mês, mas viu seu time ser derrotado por 2 a 0 pelo Arsenal. O atacante chamou atenção durante o jogo ao ignorar Gabriel Martinelli, seu companheiro na Seleção, que lhe estendeu a mão em determinado momento, mas não teve resposta.

"Pedi desculpa para ele, que, querendo ou não, é meu companheiro de seleção. Faz parte. É um dérbi. Estávamos de cabeça quente", disse.