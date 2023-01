Hakim Ziyech deve deixar o Chelsea na janela de transferências em janeiro - AFP

Publicado 16/01/2023 17:32

Mesmo com a terceira colocação no Campeonato Inglês, o Newcastle segue mapeando o mercado em busca de novas contratações. Agora, o foco dos 'Magpies' está em três nomes do elenco do Chelsea: Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek e Hakim Ziyech. A informação é do 'Footmercato'.

A intenção do Newcastle é reforçar o meio-campo e acertar a contratação de um ponta. Por isso, Conor Gallagher aparece como grande alvo da diretoria, embora sua saída não deve ser facilitada pelo Chelsea. Loftus-Cheek é um jogador admirado pelo treinador Graham Potter e sua saída também é considerada complicada. No entanto, Ziyech, astro da seleção marroquina, está na lista para deixar o clube já em janeiro e sua contratação é considerada tranquila.

No entanto, o Chelsea possui um fator que joga contra seus desejos e pode dificultar a permanência dos nomes que interessam ao Newcastle. Após as contratações de Benoit Badiashile e Mykhaylo Mudryk, o clube será forçado a negociar jogadores para conseguir inscrever seus novos atletas antes da disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, em fevereiro.

Gallagher disputou 24 jogos na temporada e marcou apenas um gol. Enquanto isso, Loftus-Cheek disputou 20 partidas e anotou apenas uma assistência. Por fim, Hakim Ziyech fez 14 partidas e anotou uma assistência pelos 'Blues' na atual temporada.