Messi e Cristiano Ronaldo no amistoso entre PSG e o combinado de jogadores do Al Hilal e Al NassrFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 19/01/2023 16:53

No reencontro e possivelmente último embate entre Cristiano Ronaldo e Messi, o argentino levou a melhor. Nesta quinta-feira, o PSG venceu o combinado de jogadores do Al Hilal e do Al Nassr por 5 a 4 no Estádio Internacional Rei Fahd, em partida amistosa.

Messi, Marquinhos, Sergio Ramos, Mbappé e Ekitike marcaram os gols do Paris Saint-Germain. Já Cristiano Ronaldo (2), Jang Hyun-Soo e Anderson Talisca descontaram para a equipe árabe.

Neymar, vale destacar, deu uma bela assistência para Messi abrir o placar em Riad. Entretanto, por outro lado, ele também perdeu um pênalti, que foi defendido pelo goleiro Mohammed Al-Owais.

AGENDA

O PSG volta a campo na próxima segunda-feira, às 16h45 (de Brasília), para enfrentar o Pays de Cassel. A partida é válida pela segunda rodada da Copa da França.

Já o Al Hilal tem compromisso no próximo domingo, às 12h (de Brasília), contra o Abha. O jogo é válido pelo Campeonato Saudita.

Por fim, o Al Nassr tem duelo marcado para o domingo, às 14h30 (de Brasília), contra o Al-Ettifaq. A partida, que deve marcar a estreia de Cristiano Ronaldo por seu novo clube, é válida pelo Campeonato Saudita.