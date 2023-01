Neymar estava há 11 meses sem perder um pênalti - FRANCK FIFE / AFP

Neymar estava há 11 meses sem perder um pênaltiFRANCK FIFE / AFP

Publicado 19/01/2023 16:54

Rio - O duelo entre PSG e o misto de jogadores do Al Nassr e do Al-Hilal, na tarde desta quinta-feira, ficou marcado pelo reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, Neymar roubou a cena ao perder um pênalti, ainda no fim do primeiro tempo. A última vez que o atacante havia perdido uma cobrança foi há exatos 11 meses, no duelo entre Paris Saint-Germain e FC Nantes, pelo Campeonato Francês, em fevereiro de 2022.

NEYMAR PERDE PÊNALTI!!!!pic.twitter.com/DlooBKr7IT — Sala12 (@OficialSala12) January 19, 2023 Em sua carreira, o atacante já cobrou 89 penalidades, tendo convertido 73 e desperdiçado 16. O clube que mais teve gols de pênalti de Neymar foi o PSG (28 de 32 pênaltis batidos corretamente). Já em sua época de Barcelona, o astro teve o seu pior desempenho em penalidades, errando seis das 18 cobranças que bateu. Em sua carreira, o atacante já cobrou 89 penalidades, tendo convertido 73 e desperdiçado 16. O clube que mais teve gols de pênalti de Neymar foi o PSG (28 de 32 pênaltis batidos corretamente). Já em sua época de Barcelona, o astro teve o seu pior desempenho em penalidades, errando seis das 18 cobranças que bateu.

Pela seleção brasileira, Neymar foi escolhido para cobrar 25 penalidades, e acertou 22 delas, incluindo a cobrança que garantiu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.