Dibu Martínez com o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 27/01/2023 15:30

Após o final da Copa do Mundo e toda a polêmica envolvendo a postura de "Dibu" Martínez, a FIFA e a International Board pensa em mudanças. Segundo o jornal inglês "The Sun", as entidades buscam limitar as ações dos goleiros na hora dos pênaltis para evitar "jogos psicológicos" na hora das cobranças. A ideia é que não haja contato entre o cobrador e o defensor durante as penalidades.

A base dessa medida seria justamente a postura do goleiro argentino durante as penalidades que o país campeão da Copa de 2022 enfrentou. Nelas todas, o jogador do Aston Villa provocava os batedores para afetar seus psicológicos. Querendo ou não, o goleiro se destacou muito nessas cobranças, tendo pegado, inclusive, um na grande final. Porém, isso ficou mais evidente nas quartas de finais, contra a Holanda, onde, após o apito final, o argentino discutiu com alguns jogadores e membros da comissão técnica da Laranja Mecância.

Martínez também já ficara conhecido durante a Copa América de 2021. Em uma série de cobranças de pênaltis contra a Colômbia, na semifinal do torneio, Dibu provocou os jogadores colombianos e pegou algumas penalidades. A cena mais famosa é a dele com o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, que respondeu às provocações, mas mesmo assim, perdeu sua cobrança.