Publicado 28/01/2023 18:00

Seis pessoas foram presas por terem proferido insultos em um jogo do campeonato de Ruanda contra Salima Mukansanga, uma das árbitras que participaram da Copa do Mundo de 2022, anunciou neste sábado a polícia do país.

Mukansanga foi insultada por ultras do Kiyovu Football Club na partida contra o Gasogi United, que terminou empatada em 0 a 0 no dia 20 de janeiro.



Thierry Murangira, porta-voz do Departamento de Investigação de Ruanda (RIB), informou à AFP que três mulheres e três homens foram detidos na última quinta-feira.



Os seis são investigados por terem "proferido insultos em público e por discriminação", explicou o Murangira.



"A investigação continua e vamos encaminhar o caso à promotoria, mas continuamos buscando outras pessoas envolvidas", acrescentou o porta-voz.



A Federação Ruandesa de Futebol abriu sua própria investigação sobre o incidente, com o objetivo de publicar os nomes dos culpados.



Salima Mukansanga, de 34 anos, foi uma das três mulheres incluídas pela primeira vez na lista de árbitros escolhidos pela Fifa para apitar em uma Copa do Mundo.



No ano passado, ela se tornou a primeira mulher árbitra na Copa Africana de Nações (CAN), após ter participado da Copa do Mundo de futebol feminino em 2019, realizada na França.