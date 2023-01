Jorginho trocará o Chelsea pelo Arsenal - AFP

Jorginho trocará o Chelsea pelo ArsenalAFP

Publicado 31/01/2023 14:21

Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal reforçou o elenco para o restante da temporada 2022/23. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube acertou a contratação do volante Jorginho, do Chelsea. O jogador ítalo-brasileiro custará 12 milhões de libras (R$ 75,6 milhões).

Jorginho, de 31 anos, assinará contrato de um ano, com opção por mais um ano. O ítalo-brasileiro estava no Chelsea desde julho de 2018 e fez 213 partidas, além de ter sido fundamental nas conquistas da Liga Europa de 2019 e da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes de 2021.

No período em que defendeu o Chelsea, Jorginho também foi fundamental para a Itália conquistar o título da Eurocopa de 2020. Ele foi nomeado Jogador do Ano da UEFA, além de terminar em terceiro na votação para o prêmio Bola de Ouro de 2021.

Além de Jorginho, o Arsenal ainda tenta acertar a contratação do meia Moises Caicedo, do Brighton. Líder do Campeonato Inglês com cinco pontos de vantagem para o Manchester City, os Gunners voltam a campo no próximo sábado (4), contra Everton, às 9h30 (de Brasília), fora de casa.