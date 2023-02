Mbappé no jogo entre PSG e Montpellier - FOTO: Sylvain THOMAS / AFP

Mbappé no jogo entre PSG e MontpellierFOTO: Sylvain THOMAS / AFP

Publicado 01/02/2023 17:50 | Atualizado 01/02/2023 17:54

Mbappé protagonizou uma sequência inusitada no jogo do PSG contra o Montpellier, nesta quarta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. O atacante desperdiçou dois pênaltis em sequência e ainda perdeu um rebote sem goleiro.

Tudo começou aos seis minutos do primeiro tempo, quando Sergio Ramos foi derrubado na área pelo zagueiro Jullien. O árbitro Jérémie Pignard, então, assinou a penalidade máxima.

Mbappé foi para a cobrança, bateu no lado direito, mas Benjamin Lecomte saltou para fazer a defesa. No entanto, o goleiro já estava com os dois pés fora da linha no momento do chute. Como auxilio do VAR, o lance foi revisto, e a cobrança precisou ser repetida.

O atacante, desta vez, finalizou no canto esquerdo do goleiro, que fez a defesa novamente. Na sequência, a bola bateu na trave e sobrou para Mbappé. Mesmo com Lecomte vendido no lance e o gol aberto, o camisa 7 do PSG isolou.

Vale destacar que, aos 20 minutos, Mbappé ainda precisou ser substituído. Ele sentiu um problema muscular na coxa esquerda e não conseguiu continuar em campo. Ekitike entrou em seu lugar.

Em tempo: por enquanto, Montpellier e PSG vão empatando em 0 a 0. O jogo está no intervalo.