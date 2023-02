Sede da Fifa - AFP

Publicado 01/02/2023 17:21

Nesta quarta-feira, a Fifa informou que todas as formas de abuso, assédio e exploração sexual não irão mais prescrever depois do prazo de dez anos. A medida, que já entrou em vigor, faz parte da nova edição do Código Disciplinar e do Código de Ética da entidade.

A Fifa também revelou que o novo código considera as vítimas parte do respectivo processo. Dessa forma, elas podem gozar de todos os direitos processuais, como serem notificadas das decisões e poderem recorrer caso desejem.

Outra novidade é obrigar as associações e confederações a notificar a FIFA sobre qualquer decisão proferida sobre o abuso sexual e sobre manipulações de jogos.