Kamila Smogulecka - Reprodução

Kamila SmoguleckaReprodução

Publicado 01/02/2023 17:00

Rio - A musa do OnlyFans, Kamila Smogulecka, teve que dar um templo na plataforma de conteúdo adulto. Lutadora de MMA, ela ficou com o rosto completamente desfigurado após ser derrotada em uma luta. Em mensagem aos fãs, a polonesa não revelou quando isso aconteceu, porém, a reportagem do jornal Daily Star aponta que pode ter sido em seu primeiro combate na carreira, contra Marta Linkiewicz, em 2020, ou em junho do ano passado, na derrota para Aniela Bogusz.

fotogaleria

Kamila Smogulecka, de 27 anos, ficou conhecida em sua terra natal a partir de 2020, quando fez sua primeira luta. Ela ganhou muitos fãs nas redes sociais por conta de sua beleza e hoje conta com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram e mais de 8 milhões no TikTok.

Com isso, Kamila optou por aproveitar a fama e também começou a lucrar com um perfil no site OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.