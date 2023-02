LeBron James é o astro do Los Angeles Lakers - AFP

Publicado 01/02/2023 17:10

Um dos maiores jogadores de todos os tempos do basquete, LeBron James está perto de quebrar um dos recordes mais difíceis da história da NBA. O ala do Los Angeles Lakers precisa de menos de 100 pontos para superar o ex-pivô Kareem Abdul-Jabbar como o maior pontuador da liga norte-americana.

LeBron James anotou 28 pontos na vitória dos Lakers sobre os Knicks por 129 a 123, na terça-feira (31). Com isso, o ala precisa anotar mais 89 pontos para superar os 38.387 pontos de Kareem Abdul-Jabbar. Com média de 30.2 pontos por jogo, ele já pode quebrar o recorde no dia 8, contra o Oklahoma City Thunder.

Os ingressos para a partida entre Lakers e Thunder, no próximo dia 8, em Los Angeles, podem custar até US$ 75 mil dólares (cerca de R$ 380 mil na cotação atual). Antes, os Lakers ainda enfrentam o Pacers, nesta quarta (1), e o Pelicans, no sábado (4), ambos fora de casa.

O Los Angeles Lakers é o 13º colocado da Conferência Oeste com uma campanha de 24 vitórias e 28 derrotas. Por enquanto, o time angelino está fora da zona de classificação para os playoffs - e isso tem incomdado LeBron James, que afirmou em entrevista recente que está acostumado a vencer.

Nova marca em assistências

Próximo de bater o recorde de pontos da NBA, LeBron James vai acumulando outras marcas. Com o triplo-duplo de 28 pontos, 10 rebotes e 11 assistências na vitória sobre os Knicks na terça-feira, o ala chegou a 10.338 assistências e se tornou o quarto maior garçom da história da liga.

LeBron James superou os ex-armadores Mark Jackson e Steve Nash e saltou para o quarto lugar. Na sua frente, estão apenas John Stockton (15.806), Jason Kidd (12.091) e Chris Paul (11.246). O único em atividade é Chris Paul, atualmente no Phoenix Suns.