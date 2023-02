Tite comandando a seleção brasileira - FIFA

Publicado 01/02/2023 17:38

Ex-empresário de Neymar, Wagner Ribeiro participou do podcast "Benja Me Mucho", do apresentador Benjamin Back, episódio esse que causou muita polêmica. Além de falar sobre o interesse do Londrina em Robinho, ele também fez duras críticas treinador ao ex-treinador da seleção brasileira, Tite.

"O Tite convocou o Daniel Alves. Não tinha por que convocar um cara que não estava jogando, jogando em um time do México, e só para ser convocado. E outra, a forma que ele conduziu, ele era muito bom para ser orador de turma de faculdade. Fala bem e tal, mas como técnico de futebol ele não entende nada", afirmou o empresário.

Wagner também comentou sobre a bronca que levou de Neymar após falar mal do treinador durante a Copa do Mundo. Naquela época, o empresário disse que Tite nunca foi técnico, e sim orador de turma de faculdade.

'Ele falou: ‘Não fala m****, Wagner’. Qual o problema? Falo m**** o dia inteiro e o que eu quero. Não estou ofendendo nem machucando ninguém. Minha opinião como torcedor, eu não falei mal do caráter, do homem Tite. Falei do técnico", se defendeu.

Wagner Ribeiro foi o responsável por levar diversos brasileiros para a Europa, como Neymar, Kaká e Robinho. Além disso, foi empresário de Gabigol durante um período.