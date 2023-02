Treinadora assistente, Arlisha Boykins se passou por jogadora de 13 anos no time Churchland High JV - Reprodução de vídeo

Publicado 01/02/2023 17:36

Uma treinadora assistente de 22 anos foi demitida depois de se passar por uma criança de 13 anos em um jogo infantil de basquete. Em Portsmouth, nos Estados Unidos, Arlisha Boykins substituiu uma das alunas da equipe do Churchland High JV, em partida contra o Nansemond River JV. As informações são da imprensa americana.

A família da menina que desfalcou a equipe não sabia que ela seria substituída pela treinadora. Em entrevista à TV americana "WAVY", o pai da criança se mostrou surpreso e disse que a equipe técnica da Churchland High JV sempre falava aos alunos sobre a importância da integridade.



Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o técnico principal da equipe infantil também participou da tentativa de enganar as adversárias e foi demitido. A Churchland High JV se retirou do torneio depois da confirmação do escândalo.