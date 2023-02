Al-Ahly avançou no Mundial de Clubes da Fifa - Fadel Senna / AFP

Publicado 01/02/2023 18:25

Está inaugurado o Mundial de Clubes! O Al-Ahly venceu o Auckland City por 3 a 0 nesta quarta-feira no Ibn Batouta Stadium, em Tânger, Marrocos, em jogo válido pela primeira rodada da competição da Fifa. El Shahat, Sherif e Percy Tau anotaram os gols da equipe egípcia.

Com o resultado, o Al-Ahly se classificou para as quartas de final do Mundial para enfrentar o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, no próximo sábado às 14h (de Brasília). Quem vencer este confronto, encara o Real Madrid na semifinal.

DOMÍNIO DE UM LADO, CASA FECHADA DO OUTRO

A primeira etapa foi marcada por um domínio do Al-Ahly. O time egípcio, com superioridade na qualidade técnica, controlava a maioria das ações e viu a equipe neozelandesa fechada, buscando os contragolpes em velocidade.

O gol do Al-Ahly saiu, no entanto, somente nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos. Abdel Kader recebeu inversão pela esquerda e tocou para El Shahat pelo meio. O camisa 14 ajeitou e soltou uma bomba, sem chances de defesa para o goleiro Tracey, e anotou o primeiro gol desta edição do Mundial de Clubes.

PRECISÃO

E não demorou muito para a equipe do Cairo dobrar sua vantagem. No começo do segundo tempo, aos 11 minutos, Mohammed Sherif recebeu passe preciso pelo meio, saiu na cara do gol e não perdoou, 2 a 0 para o Al-Ahly.

PARA FECHAR A CONTA

Aos 40, veio o terceiro do Al-Ahly com muito estilo. Após tabelinha bem construída, Percy Tau recebeu passe de calcanhar e tocou na saída do goleiro, fechando a conta em Tânger, no Marrocos, vitória e classificação para o time egípcio para encarar o Seattle Sounders no próximo sábado.