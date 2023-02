Fred marcou o segundo gol da vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest - FOTO: Paul ELLIS / AFP

Fred marcou o segundo gol da vitória do Manchester United sobre o Nottingham ForestFOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 01/02/2023 19:16

O Manchester United está na decisão da Copa da Liga Inglesa. Isso porque, nesta quarta, os Red Devils venceram o Nottingham Forest por 2 a 0 no Old Trafford, pelo segundo jogo da semifinal. Martial e Fred fizeram os gols do jogo.

Cabe lembrar que o United tinha a vantagem do empate, pois havia vencido o confronto de ida por 3 a 0. Na ocasião, Rashford, Weghorts e Bruno Fernandes marcaram.

O adversário da final será o Newcastle, que venceu o Southampton nas duas partidas da semi. A decisão está marcada para o dia 26 de fevereiro.