Publicado 02/02/2023 14:03

O atacante Mason Greenwood, do Manchester United, teve suas acusações de violência sexual e tentativa de estupro retiradas pela promotoria. O jogador havia sido preso em janeiro do ano passado após ser acusado pela sua ex-namorada, a modelo Harriet Robson, e iria para julgamento em novembro deste ano.

Em nota, a superintendente Michaela Kerr não detalhou os motivos para à retirada das acusações, mas afirmou que não foi uma atitude "leviana".

"A equipe de investigação manteve contato regular com a equipe jurídica, fornecendo atualizações importantes e, portanto, entende a justificativa para a interrupção do processo nesta fase e que esta decisão não foi tomada levianamente. Apesar do interesse da mídia e do público neste caso, decidimos não comentar sobre ele em mais detalhes", afirmou Kerr, ao jornal inglês "The Athletic". O Manchester United ainda não se pronunciou sobre o caso.

Em janeiro de 2022, Mason Greenwood foi preso sob a acusação de violência sexual e tentativa de estupro, denúncias essas feitas pela ex-namorada do jogador, Harriet Robson. Ele foi interrogado e, dois dias depois, foi liberado sob o pagamento de sua fiança. Meses depois, porém, ele teria violado as condições ao tentar entrar em contato com a vítima, sendo detido mais uma vez. Ele foi liberado da prisão quatro dias depois.

Greenwood vinha sendo peça importante pelo Manchester United em 2021/22. Na temporada, participou de 20 jogos e marcou seis gols. Ele segue suspenso pelo clube inglês.