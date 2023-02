Glória Maria - Reprodução / Twitter

Glória MariaReprodução / Twitter

Publicado 02/02/2023 14:00

Rio - A morte da jornalista Glória Maria foi lamentada por clubes da Série A do futebol brasileiro. Em seu perfil no Facebook, o Fluminense prestou condolências a chamando de "Pioneira do telejornalismo". Também o Botafogo desejou consolações aos familiares de Glória: "Uma perda irreparável para o jornalismo", escreveu o Glorioso.

O Botafogo lamenta a morte da apresentadora Glória Maria, ícone da televisão brasileira. Uma perda irreparável para o jornalismo. O Clube deseja muita força aos amigos e familiares, e agradece por todo o legado. Descanse em paz pic.twitter.com/6sjA1MIYaE — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 2, 2023

O Brasil hoje perde uma grande mulher e comunicadora brasileira.



O Sport Club Corinthians Paulista deseja os mais sinceros sentimentos aos amigos, familiares e fãs.



Descanse em paz, Glória Maria! pic.twitter.com/nI7azHftQU — Corinthians (@Corinthians) February 2, 2023 O São Paulo FC lamenta, com profunda tristeza, a notícia do falecimento da jornalista Glória Maria, ícone da televisão brasileira, por matérias que marcaram época.



Descanse em paz, Glória.

Força aos familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/Tdoo0waPl7 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 2, 2023

O Corinthians e o São Paulo também prestaram homenagens. O Tricolor disse que Glória foi um "ícone da televisão brasileira, por matérias que marcaram época". Já o Timão afirmou que o Brasil perdeu "uma grande mulher e comunicadora brasileira".

A jornalista Gloria Maria morreu no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, em decorrência de um câncer no pulmão. Ela estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. De acordo com a Comunicação da TV Globo, o tratamento da veterana deixou de fazer efeito nos últimos dias.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", diz a nota divulgada pela emissora.