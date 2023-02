Romário comemora gol com a camisa do Vasco - Reprodução

Publicado 02/02/2023 14:14 | Atualizado 02/02/2023 14:15

Rio - Às vésperas da estreia do Flamengo, representante do futebol Brasileiro no Mundial de Clubes do Marrocos, o ex-preparador físico da seleção brasileira feminina, Jairo Porto, relembrou durante participação num podcast, da análise que fez para sua monografia na faculdade, calculando as ações de Romário, então atacante do Vasco da Gama, no torneio mundial da FIFA disputado no Rio de Janeiro em 2000.

Na arquibancada do Maracanã durante a partida entre Vasco da Gama e Manchester United/ING, Jairo Porto mapeou as posições e deslocamentos do atacante Romário, para comparar com o centroavante Darci do Olaria. Segundo o preparador, o Baixinho deu ao todo 76 tiros durante o jogo.

"Meio acanhado, ainda um menino, eu falei para o Romário. Como é que o Romário não corria?! O problema era a característica da corrida dele, pois isso deveria nortear o processo de treino. Então, não é que o Romário não treinasse, ele questionava o modelo de treino que usava à época e ele tinha razão!", destacou Jairo Porto.

Conhecido pelos excelentes resultados à frente da preparação física de diversos clubes de futebol no Brasil e no mundo, Jairo Porto destacou ainda que o Romário ironizou jogadores e outros profissionais do Vasco, ao receber a informação do resultado da análise. Essas e outras histórias sobre preparação física, Jairo contou aos jornalistas Helder Martins e Alex Rodrigues no Elleven Cast, novo canal de esporte e entretenimento no youtube.