Rodrygo - AFP

Publicado 09/02/2023 17:30

Rio - O ex-jogador Denílson deu sua opinião sobre a declaração de Rodrygo, após a classificação do Real Madrid para a final do Mundial de Clubes. Na opinião do pentacampeão, o atacante não provocou o Flamengo, apenas revelou a visão do vestiário do clube espanhol.

"Fiquei surpreso com a declaração também, mas pela conduta do Rodrygo não me parece um cara que gosta dessa ‘tiração de onda’. Então, eu acho que é verdade. Não foi uma provocação e sim o que eles pensaram no vestiário do Real mesmo", disse em participação na Band.

Após a vitória do Real Madrid sobre o Al Ahly, do Egito, na semifinal do Mundial de Clubes, Rodrygo foi questionado sobre a derrota do Flamengo para o Al Hilal, da Arábia Saudita. O atacante disse que o resultado não foi surpreendente.

"O vídeo é normal do futebol, mas é claro que motiva mais o outro time. Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar, estava todo mundo apostando no Al Hilal", comentou Rodrygo.