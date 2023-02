Ibrahimovic defende atualmente o Milan, da Itália - AFP

Publicado 09/02/2023 18:00

Rio - O torcedor do Milan tem um ótimo motivo para ir ao estádio San Siro nesta sexta-feira acompanhar o jogo contra o Torino pelo Campeonato Italiano. Após nove meses ausentes dos gramados por causa de graves lesões no tendão de Aquiles e no joelho, o polêmico atacante Ibrahimovic estará de volta. Ainda sem ritmo, ficará no banco de reservas. Aos 41 anos, o centroavante sueco continua com a língua afiada e disse que retorna para modificar o cenário no time, atualmente somente o sexto colocado.

"Se não te criticarem, é porque você não está no topo. Me criticaram por 25 anos porque eu sou o número um. Já me acostumei. É como jogar gasolina no fogo. Eu ainda sou Deus, ainda sou o número um. Aos 41 anos, tenho capítulos para escrever porque a qualidade não desaparece", afirmou o atacante, em entrevista ao Sport Mediaset. "Estou de volta agora e a música vai mudar. A única coisa que perdi nesses 7 meses foi o tempo. Quero fazer muitas coisas ainda."

Com 41 anos e quatro meses, Ibrahimovic pode se tornar o jogador mais velho a marcar um gol no Campeonato Italiano. Caso vá às redes duas vezes, se ele iguala a Inzaghi e entra no Top 20 do país. Atualmente são 155 gols diante de 157 do ídolo italiano.

"Agora temos que falar pouco e mostrar nosso valor dentro de campo. Se dependesse de mim, estaria numa ilha com um charuto. Mas, se puder ser um exemplo e um líder, o farei."

O atacante renovou contrato até o fim desta temporada e não pensa em aposentadoria. Ao site do Milan, disse que está bastante motivado para colaborar dentro de campo e garantiu que o clima é o melhor possível, apesar da queda da segunda para a sexta colocação. "Estamos como há seis meses, há um ano, há dois anos... Todos juntos e o clima é top", falou, antes de definir como está após a longa recuperação.

"Meu futebol é tudo, paixão, adrenalina, luta, vitória, ambiente .. É um pacote de tudo, onde me sinto por cima, onde sinto que o melhor sai de mim, me transformo e me torno outra pessoa", pontuou. "Estou sendo paciente e tudo está indo conforme o planejado."