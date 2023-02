Adriano jogou no Barcelona entre as temporadas 2010/11 e 2015/16 - Foto: Reprodução/Instagram @adriano21c

Publicado 09/02/2023 17:30

O Operário-PR tenta a contratação do lateral ex-Barcelona Adriano. O clube tentará sacramentar a negociação até o fim da semana - já que o prazo limite para inscrever reforços no Campeonato Paranaense vai até sexta-feira -, mas também adota cautela. A informação é da "Rádio Cidade" e do site "ge".

O convite para se juntar ao Fantasma foi feito pelo superintendente de futebol do Operário, Bruno Batata, que é amigo pessoal de Adriano. Por outro lado, contudo, a operação é tratada como "complexa" e "difícil" por conta da queda do time para a Série C do Brasileirão.

Adriano, atualmente com 38 anos, é cria das categorias de base do Coritiba. Depois da passagem pelo Coxa, o lateral-esquerdo jogou no Sevilla, Barcelona, Besiktas-TUR, Athletico e Eupen-BEL. Ele está livre no mercado e não entra em campo desde a primeira metade de 2021.

Ao longo da carreira, ele conquistou títulos importantes, como: uma Copa do Mundo sub-20 (Seleção Brasileira); uma Copa América (Seleção Brasileira); duas Ligas dos Campões; três Mundiais de Cubes; quatro Campeonatos Espanhóis; três Supercopas da UEFA; duas Ligas Europa; cinco Copas do Rei; quatro Supertaças da Espanha; e um Campeonato Turco.