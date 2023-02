Coluna do Venê

Rossi se apresenta acima do peso, não agrada e perde espaço no Al Nassr antes de chegar ao Flamengo

Goleiro, emprestado pelo Boca Junior à equipe árabe, assinou pré-contrato com o Fla e será jogador do time carioca a partir do meio do ano, mas vem se destacando de maneira negativa no Mundo Árabe

Publicado há 1 hora