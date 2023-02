Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina - Lucas Figueiredo/CBF

Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira femininaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/02/2023 18:05

Pia Sundhage não escondeu a felicidade por concorrer ao prêmio FIFA The Best de melhor técnica do mundo. Nesta quinta-feira, em entrevista ao site oficial da CBF, a treinadora da Seleção Brasileira Feminina fez questão de agradecer às jogadoras e destacou que a indicação também é importante para sua comissão técnica. Ela ainda explicou que isso impulsiona a equipe na caminhada para a Copa do Mundo.

"Estou muito orgulhosa, espero que todos saibam o quanto isso é importante para a comissão técnica, também preciso agradecer às jogadoras. Esse reconhecimento significa muito!", disse Pia.



"Agora mesmo, é um momento perfeito porque estamos na nossa caminhada para a Copa do Mundo Feminina e isso nos impulsiona. Grande incentivo pra mim, é claro, mas também para a comissão técnica, atletas e a Seleção Brasileira", completou.

Pia, vale lembrar, concorre com Sarina Wiegman, da seleção inglesa, e Sonia Bompastor, do Lyon. A vencedora do prêmio será anunciada no dia 27 de fevereiro, em Paris, na França.