Benzema e Militão se juntaram a delegação do Real Madrid no Marrocos - Divulgação/Real Madrid

Publicado 09/02/2023 19:16

Marrocos - O Real Madrid ganhou dois importantes reforços para a final do Mundial de Clubes da Fifa. Nesta quinta-feira (9), o zagueiro Éder Militão e o atacante Karim Benzema desembarcaram em Rabat, no Marrocos, para a disputa da decisão do torneio.

O técnico Carlo Ancelotti, no entanto, seguirá sem poder contar com o goleiro Thibaut Courtois, que segue na Espanha realizando tratamento. O ucraniano Lunin defenderá a meta do clube de Madrid no duelo com o Al-Hilal.

Ancelotti, inclusive, já havia destacado a possibilidade de Benzema e Militão viajarem ao Marrocos para a disputa da final do torneio.

"Não estão plenamente recuperados, mas Karim (Benzema) está bastante bem, Militão com mais dúvidas. Vão treinar na sexta-feira na véspera da partida e tomaremos as decisões. Também voltarão (Dani) Carvajal que estava com febre e (Marco) Asensio que tinha uma sobrecarga desde o jogo da Mallorca e voltará pronto", disse o treinador após a vitória sobre o Al Ahly.

O Real Madrid enfrenta o Al-Hilal, da Arábia Saudita, neste sábado (11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.