Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, definirá, em breve, o novo treinador da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/02/2023 18:09

Rio - A CBF ainda não definiu quem será o substituto de Juninho Paulista como coordenador da seleção brasileira. De acordo com o "UOL", apesar da escolha ainda não ter sido feito, a entidade já decidiu que quer priorizar um ex-jogador para ocupar o cargo.

Até o momento, a CBF ainda não tem nenhum nome em mente. A ideia é definir a contratação do novo treinador para depois pensar em quem ocupará a vaga de coordenador. Branco, que ocupa o cargo na base, tinha a expectativa de ser promovido, mas a mudança foi descartada.

O desejo de ter um ex-jogador como coordenador parte do presidente Ednaldo Rodrigues, que quer seguir participante de decisões sobre a Seleção. Nomes que fogem do perfil boleiro e foram consultados pela CBF afirmaram que só aceitariam o convite caso tivessem carta branca.

Antigo coordenador, Juninho se disponibilizou a ficar um tempo a mais do que a comissão técnica de Tite para ajudar no processo de transição. No entanto, como não há nenhuma perspectiva de definição, o pentacampeão rescindiu seu contrato nesta semana.