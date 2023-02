Taça das Favelas terá segunda divisão a partir da edição de 2023 - CUFA/Divulgação

Publicado 09/02/2023 18:11

A Taça das Favelas anunciou nesta quinta-feira (9) uma grande novidade para a edição de 2023. A partir deste ano, a tradicional competição passa a contar com a Série B para os torneios realizados no Rio de Janeiro e São Paulo.

Maior campeonato de futebol entre favelas no mundo, a competição administrada pela Central Única das Favelas dará mais espaço para equipes se desenvolverem e competirem. Logo, mais talentos terão oportunidades de mostrar seu trabalho.

"É mais um grande passo na expansão do nosso projeto, que além de ocupar um espaço ainda maior no calendário do futebol nacional, dá oportunidade para ainda mais jovens de favelas e periferias desses estados, que sempre será o nosso maior propósito", diz Elaine Caccavo, CEO da InFavela.