Publicado 10/02/2023 11:28

Rio - Na véspera da final do Mundial de Clubes, o treinador Carlo Ancelotti foi questionado sobre a ausência do Flamengo na decisão e sobre a presença do Al Hilal, da Arábia Saudita. Na opinião do comandante do Real Madrid, tais fatos mostram uma mudança no futebol.

"Não é mais uma final América do Sul contra Europa. O futebol está mudando. A Copa do Mundo nos mostrou que a seleção da Arábia Saudita venceu a Argentina, para não ir tão longe", afirmou.

O italiano também foi questionado sobre uma possível decisão da CBF de esperar o fim da temporada europeia para fazer uma proposta para que ele assuma a seleção brasileira. Sem entrar em muitos detalhes, Ancelotti reafirmou o compromisso com o Real.

"Não fiquei sabendo. A situação é simples: tenho contrato até 2024", disse o treinador.