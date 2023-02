O evento reúne algumas das melhores duplas de vôlei de praia do mundo - Divulgação / Effect Sport

Publicado 10/02/2023 11:10

Rio - A orla de Copacabana será o palco para algumas das melhores jogadoras de vôlei de praia do mundo neste domingo, dia 12. O Campeãs da Areia 2023 traz até o Rio de Janeiro seis duplas em disputa eletrizante, com transmissão ao vivo da TV Globo e entrada franca. O evento integra o calendário do “Verão Espetacular”, e é produzido pela agência Effect Sport.

O formato do evento é no sistema Brasil vs Mundo. Três duplas nacionais enfrentam atletas estrangeiras com pontuação final diferenciada entre os confrontos. Talita / Thamela encaram as francesas Placette / Richard, enquanto Carol / Barbara duelam contra Schneider / Sude, da Alemanha. As vencedoras de cada partida somam um ponto. Com entradas gratuitas, o público será direcionado na arena por ordem de chegada, com lotação limitada.

Na partida mais importante, valendo dois pontos, as campeãs mundiais Duda / Ana Patrícia jogam contra a dupla canadense Melissa / Brandie. A competição utilizou como base o ranking mundial para definir os confrontos. Em caso de empate na pontuação total, o “golden set” será disputado na sequência do terceiro jogo, em até cinco pontos.

Sesc RJ lança projeto de vôlei de praia e promove desafio no encerramento do evento

Além das três partidas para definir as vencedoras do Campeãs da Areia 2023, o público presente na arena montada na praia de Copacabana terá ainda mais atrações em quadra. Apoiador oficial do evento, o Sesc RJ reunirá seu time de embaixadoras do vôlei de praia para um desafio entre quartetos, mais uma vez entre brasileiras e estrangeiras.

No time Brasil, uma presença especial. Giulia Gávio, filha do bicampeão olímpico Giovane Gávio, é nome certo na equipe, que conta ainda com Talita, Thamela, Natasha, Carol Sallaberry e Marcela. O time Mundo será formado pelas mesmas atletas escaladas para os desafios em duplas.

Este será o lançamento oficial do projeto de vôlei de praia do Sesc RJ. Já presente nas quadras de vôlei como um dos maiores apoiadores da modalidade no Brasil, terá também oficialmente a modalidade em sua plataforma de atendimento à população do Estado do Rio de Janeiro. Com o intuito de seguir proporcionando bem-estar e qualidade de vida, a instituição montará um centro de treinamento justamente no local onde será realizado o Campeãs da Areia, na praia de Copacabana. Ali, proporcionará aulas gratuitas para crianças e adolescentes de comunidades da região. Tudo supervisionado e acompanhado de perto por uma equipe profissional multidisciplinar e pelas seis embaixadoras – três duplas profissionais: Talita / Thamela, que estão na corrida olímpica por uma vaga em Paris 2024, Natasha / Giulia, que disputam o Circuito Brasileiro de vôlei de praia, e Carol Sallaberry / Marcela, que disputam os circuitos brasileiros de base.

Ação socioambiental garante o evento como carbono neutro

Para neutralizar as emissões de carbono do evento, o Campeãs da Areia vai promover uma ação socioambiental para devolver à natureza o equivalente ao CO2 gerado a partir da realização do acontecimento. Em parceria com a Betano, patrocinadora do projeto, serão plantadas centenas de mudas no Rio de Janeiro, garantindo a outorga do selo Evento Carbono Neutro, emitido pela Prima Ambiental.