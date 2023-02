Paula Lima - Reprodução

Paula LimaReprodução

Publicado 10/02/2023 12:01

Rio - A musa do Corinthians, Paula Lima, está vivendo em Londres e em seu perfil no Instagram foi questionada por um dos seus seguidores se na Inglaterra também há o cuidado com o corpo que existe por parte de alguns brasileiros. A beldade foi taxativa.

"Mores, aqui não vejo pessoas com shape top com facilidade como acontece no Brasil. É bem difícil, tem alguns homens com corpo bonito, mas nada comparado ao Brasil. E mulheres então? Aí que não tem mesmo. Nada se compara a nossos cuidados com o corpo e nossa genética brasileira", opinou.

Musa do Corinthians, Paula Lima faz muito sucesso nas redes sociais. No total, a beldade tem mais de 192 mil seguidores no Instagram.