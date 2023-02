Guardiola é o técnico do Manchester City - AFP

Guardiola é o técnico do Manchester CityAFP

Publicado 10/02/2023 11:55

O domínio do Manchester City na primeira divisão do futebol inglês está ameaçado. O clube foi acusado de violar as regras financeiras da Premier League e corre risco de perda de pontos ou expulsão da competição. O técnico Pep Guardiola, no entanto, acredita na inocência dos Citizens. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), o treinador espanhol lamentou o tratamento de "culpado" que o clube tem recebido.

"Nós já estamos sendo tratados como culpados, assim como no caso com a Uefa três anos atrás. O clube provou que não deveria ter sido acusado, por que seria diferente agora? Vocês já sabem de que lado estou. Tenho plena convicção de que somos inocentes", disse Guardiola, que ressaltou que não teme punições e que permanecerá no Manchester City em caso de rebaixamento com perda de pontos.

"O tempo vai dizer o que vai acontecer. Mas caso não sejamos inocentes, vamos aceitar o que o juiz e a Premier (League) decidirem. Vamos para a segunda divisão sem problemas. Já estivemos lá antes (...) Não saio desta cadeira, quero ficar. Mais do que nunca, tenho certeza. Eles (dirigente do City) não mentiram para mim. Não fizemos nada de errado. Por que não devo confiar no meu povo?", completou.

O Manchester City foi acusado de violar as regras financeiras da Premier League. Ao todo, foram mais de 100 vezes nos últimos nove anos. As regras da liga exigem "a melhor fé" na hora de declarar informações "que forneçam uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube". Em sua defesa, o Manchester City alegou "surpresa" e aguarda uma revisão "imparcial" da comissão independente.