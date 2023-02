Vini Jr é centro de debate na Espanha sobre provocações - CESAR MANSO / AFP

Publicado 10/02/2023 12:19

Depois dos jogadores do Mallorca exagerarem nas provocações contra Vini Jr no sábado passado, o volante Dani García, do Athletic de Bilbao, admitiu que também já passou do ponto. Em entrevista à TV Durangaldeko Telebista, ele disse que, depois do ocorrido, acertou-se com o atacante do Real Madrid.

"Estive com ele no verão. Nós tivemos um encontro e falamos tranquilamente. Houve um momento que, com a empolgação, a princípio estava bem e depois exagerei provocando. E creio que neste fim de semana (os jogadores do Mallorca) também. Ele às vezes faz gestos que não deveria fazer, mas acho que se provoca demais, tanto da parte dele como de nossa", disse o jogador do Bilbao, ainda completando:



"O tema, sinceramente, está me cansando. E acho que ele também não gosta".



Em fevereiro de 2022, na temporada passada, Dani García teve áspera discussão com Vini Jr em campo. Após uma falta dura, o volante do Bilabo foi em direção ao brasileiro do Real Madrid, que estava caído, e tentou intimidá-lo com o dedo em riste.



Por outro lado, o brasileiro recebeu apoio de um ex-rival. João Félix, que deixou o Atlético de Madrid para jogar pelo Chelsea, acredita quer as críticas são injustas a Vini Jr.

"Ele faz todo aquele tipo de drible, que dizem que provoca, mas não provoca. O futebol é dele. Futebol não é só passar, chutar, correr atrás do rival, defender... Tem que ter um pouco de drible, de mágica, que infelizmente tem cada vez menos. Os jogadores ficam irritados com isso, mas não deveriam", analisou o português em entrevista ao jornal 'AS'.