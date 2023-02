Fatal Model - Divulgação / Fatal Model

Fatal ModelDivulgação / Fatal Model

Publicado 10/02/2023 16:30

Rio - O Vitória, clube tradicional do futebol brasileiro, fechou um acordo com o Fatal Model, plataforma de acompanhantes, que tem investido no esporte recentemente. Em seu perfil oficial no Twitter, o Rubro-Negro celebrou o acordo com a empresa.

O Fatal Model agora é o maior patrocinador de mangas da história do Esporte Clube Vitória! No dia 10 de fevereiro a porta-voz do site, Nina Sag, se fez presente no Barradão para dar início a essa parceria inédita! pic.twitter.com/mka63P9kaS — EC Vitória (@ECVitoria) February 10, 2023

"O Fatal Model agora é o maior patrocinador de mangas da história do Esporte Clube Vitória! No dia 10 de fevereiro a porta-voz do site, Nina Sag, se fez presente no Barradão para dar início a essa parceria inédita!", divulgou o clube.

O Fatal Model tem se aproximado cada vez mais do futebol. No ano passado, a empresa participou pontualmente das barras de publicidade de alguns jogos do Brasileiro. Em 2023, a plataforma se tornou uma das patrocinadoras do Campeonato Carioca.