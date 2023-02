Diego Ribas se despediu dos gramados no duelo entre Flamengo e Avaí, no fim de 2022 - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 10/02/2023 16:19

Rio - Multicampeão pelo Flamengo, Diego Ribas voltará a atuar por um clube, mas de uma forma bem diferente dos tradicionais gramados em que jogou durante sua carreira. O ex-meia aceitou o convite para jogar o amistoso de futsal entre Jaraguá e Tubarão, no dia 25 de fevereiro, em Jaraguá do Sul. A informação é do portal "GE".

Diego, que recentemente se destacou no "Reis e Rainhas do Drible", atuará pela equipe do Jaraguá, campeã da Série Ouro do Campeonato Catarinenese de 2022, em cima do próprio Tubarão. O ex-meia será comandado pelo técnico Xande, ídolo do Jaraguá.

Diego Ribas se aposentou dos gramados na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Desde então, tem aproveitado sua aposentadoria viajando ao redor do país, mas segue realizando treinamentos e mantendo a forma física. O ex-jogador também chegou a se arriscar em uma profissão nova: foi comentarista da Rede Globo na Copa do Mundo do Catar.