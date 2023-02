Carlos Alberto foi demitida da Band - Reprodução

Carlos Alberto foi demitida da BandReprodução

Publicado 10/02/2023 15:57

Com a polêmica demissão do ex-jogador Carlos Alberto, o programa "Donos da Bola RJ" tem o futuro em aberto. Na edição desta sexta-feira, a atração, que é comandada pelo ex-goleiro Getúlio Vargas, contou com as presenças dos jornalistas Flávio Amendola e João Lidington, que já fazem parte do elenco do DNB Rio. Segundo informações obtidas pelo LANCE!, a Band ainda não tem uma projeção de quem ocupará a função do agora ex-funcionário da emissora.

Na última quinta-feira, Carlos Alberto foi demitido da TV Bandeirantes após de ser acusado de agressão por um torcedor do Flamengo. O rubro-negro prestou um Boletim de Ocorrência e alegou que o comentarista se irritou depois de um comentário feito por ele relacionado ao uruguaio Arrascaeta, algoz do ex-atleta.

Além da presença fixa no programa semanal, Carlos Alberto também atuava na função de comentarista nas transmissões do Campeonato Carioca, que nesta temporada voltou a ser exibido pela Bandeirantes.



Questionada se existe a possibilidade de um outro ex-boleiro ocupar o lugar de Carlos Alberto, a Band reforçou que ainda não há substituto definido.

Durante o programa desta sexta-feira, o apresentador Getúlio Vargas colocou um "ponto final" na polêmica envolvendo o ex-meia de Fluminense, Corinthians, Porto, entre outros clubes.



"Carlos Alberto não faz mais parte do nosso Donos da Bola Rio, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e todos aqui agradecemos ao Carlos, que compôs esse projeto com a gente desde o início. Desejamos a ele boa sorte em seus próximos trabalhos. Assunto esclarecido, ponto final", disse.



CANETA DA DISCÓRDIA

As provocações entre Carlos Alberto e a torcida do Flamengo acontecem desde o "Jogo das Estrelas", organizado por Zico, no fim do ano passado, quando Arrascaeta aplicou uma caneta no ex-jogador. Após a partida, o comentarista se manifestou nas redes sociais, mostrando ter ficado muito incomodado com o lance e a repercussão na web.



A tensão se estendeu até a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, para o Al Hilal. No dia seguinte a queda do Rubro-Negro, Carlos Alberto apareceu no programa "Donos da Bola" posando ao lado da taça do Mundial. O ex-jogador foi campeão do torneio jogando pelo Porto, em 2004.