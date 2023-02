Christian Atsu em ação pela seleção ganesa - Ozan Kose / AFP

Christian Atsu em ação pela seleção ganesaOzan Kose / AFP

Publicado 10/02/2023 14:41

O técnico do Newcastle, Eddie Howe está aflito com o desaparecimento do atacante Christian Atsu, do Hatayspor, em meio aos escombros após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria nesta semana. O treinador, que já trabalhou com o jogador ganês, torce por um desfecho feliz. Segundo representantes do clube turco, o atleta permanece sem paradeiro , o que desmente uma informação de que ele teria sido encontrado.

"É difícil quando se tem informações conflitantes sobre seu paradeiro, então é complicado. Não consigo imaginar como sua família está se sentindo. Mas do fundo dos nossos corações, estamos com ele e esperamos um final feliz", declarou Howe.

Eddie Howe trabalhou com Christian Atsu no Bournemouth, da Inglaterra, em 2015. O técnico elogiou o jogador, que também passou por Chelsea, Everton e Newcastle, pelo futebol inglês, além do Al-Raed, da Arábia Saudita. Seu time atual era o Hatayspor, da Turquia.

"É imensamente preocupante. Eu gostei muito de trabalhar com Christian, um ótimo rapaz e um ótimo jogador. Nossos pensamentos estão com ele e com sua família. Tenho a esperança de boas notícias, esperamos que ele esteja bem, estamos muito preocupados com ele e com seu bem estar", concluiu.

O terremoto de 7,8 de magnitude que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira (6) já soma mais de 22 mil mortos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse número pode chegar a 40 mil.