Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid - FOTO: JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 10/02/2023 13:34

Os constantes ataques racistas a Vinicius Júnior na Espanha foram um dos temas da entrevista coletiva de Tchouaméni, nesta sexta-feira. Na conversa com os jornalistas, o volante francês externou apoio ao companheiro, afirmou que este é um problema de todos e destacou a necessidade de "erradicar" o racismo "o máximo possível".

"Vinicius se sente bem. Sabemos que no futebol sempre há momentos um pouco complicados. No momento, seja com adversários ou com o público externo, há pequenos atritos, mas nós, de qualquer forma, como equipe, estamos de todo o coração com ele. Estamos super felizes em tê-lo em nosso time, porque ele é um jogador de ponta e nos traz muito em campo. E o mais importante, para ele é focar no futebol, mostrar o seu nível como faz em todos os jogos", disse Tchouaméni.

"Sinceramente, como disse o técnico, o problema do Vinicius é um problema de todos. É um problema para a sociedade. Em termos de racismo, há tolerância zero. Quer o Vinicius seja preto, branco, vermelho, amarelo, enfim, o problema é o mesmo. É racismo, então, temos que tentar erradicá-lo o máximo possível. Há coisas que são feitas por parte da Liga. Por isso, esperamos que a situação mude", completou.

Em tempo: com Tchouaméni e Vinicius Júnior, o Real Madrid vai em busca do oitavo título do Mundial de Clubes. A final, contra o Al Hilal, acontece neste sábado, às 16h (de Brasília) no Estádio Príncipe Moulay Abdellah.