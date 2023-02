Carlo Ancelotti - AFP

Carlo Ancelotti AFP

Publicado 10/02/2023 12:30

Rio - O treinador Carlo Ancelotti, de 63 anos, está perto de ser o novo treinador da seleção brasileira. De acordo com informações da "ESPN", a CBF chegou a um acordo com o italiano que irá assumir o comando da equipe pentacampeão do mundo a partir de julho de 2023. Seu contrato será de três anos.

Para assumir a seleção brasileira, o comandante terá que abrir mão de um ano de contrato com o Real Madrid. Inclusive, nesta sexta-feira, ao seu questionado sobre o interesse da CBF, o italiano deixou claro que tem vínculo com o clube espanhol até "junho de 2024".

Ex-jogador do Milan, Carlo Ancelotti é um dos treinadores europeus mais vitoriosos da história. Ele já conquistou quatro Ligas dos Campeões na função, sendo duas com o clube italiano e duas com o Real Madrid. Além dos dois gigantes, Ancelotti já dirigiu o Chelsea, a Juventus e o Bayern.

Caso seja realmente contratado, o italiano será o quarto estrangeiro a comandar a seleção brasileira masculina de futebol. Antes dele, o uruguaio Ramón Platero já esteve na função nos anos de 1920, posteriormente, o português dirigiu o Brasil por dois jogos em 1944, e o último foi o argentino Filpo Nuñez que era treinador do Palmeiras, e dirigiu a Seleção em um único jogo, quando o Verdão foi convocado para representar a equipe verde e amarela no festival de abertura do estádio do Mineirão em amistoso contra o Uruguai.