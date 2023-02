Ancelotti - AFP

AncelottiAFP

Publicado 10/02/2023 13:08

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmentiu nesta sexta-feira (10) as informações de um possível acordo com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Segundo a ESPN, a entidade máxima do futebol brasileiro teria um acordo com o treinador italiano para assumir a seleção brasileira, a partir de julho deste ano.

Em nota oficial, a CBF informou que a notícia não procede e reforçou as palavras do presidente Ednaldo Rodrigues após o sorteio da Copa do Brasil. Na ocasião, o mandatário ressaltou que o assunto está sendo tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno.

Principal alvo da CBF, Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Para contratá-lo, a entidade teria que pagar a multa rescisória junto ao clube espanhol. Um dos treinadores europeus mais vitoriosos, o italiano possui quatro títulos da Liga dos Campeões, além de um histórico positivo trabalhando com brasileiros.

Confira a nota oficial da CBF:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira.



O Presidente Ednaldo Rodrigues mantém as declarações dadas na quarta-feira, após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Na ocasião, o dirigente descartou especulações, disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno."