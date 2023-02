Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro - Reprodução/Instagram DaniAlves

Publicado 10/02/2023 19:56 | Atualizado 10/02/2023 20:14

Espanha - Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz teria feito um pacto com o jogador, que está preso desde o dia 20 de janeiro, na Espanha. De acordo com o jornal 'La Razon', ela teria se comprometido com os advogados do atleta a mostrar confiança no marido.

Ainda segundo o veículo, o combinado entre Joana e os advogados de Daniel Alves foi feito até o julgamento do caso acontecer. A defesa do atleta estaria com receio de uma ruptura total da mulher com o lateral, o que poderia prejudicar a imagem do jogador.



RELEMBRE O CASO

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde o dia 20 de janeiro. O jogador teria agredido sexualmente uma mulher de 23 anos em uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado. A Justiça espanhola ordenou a prisão do atleta depois de ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro. De acordo com a imprensa espanhola, o ex-Barcelona alegou que teve relações sexuais consensuais com a mulher na última versão do seu relato.

Na última semana, Cristóbal Martell, advogado de Daniel, entrou com um recurso para que o brasileiro possa responder ao processo em liberdade. De acordo com o profissional, "há espaço para defesa". Por outro lado, o jornal "El Periódico" informou que a juíza Anna Martín escreveu em documento que há "indícios muito mais do que suficientes" para comprovar o estupro.