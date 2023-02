Kanté - AFP

Publicado 10/02/2023 19:27

Depois de fazer grandes investimentos na janela de transferências em janeiro, o Chelsea agora prepara uma grande barca de dispensas para limpar o seu elenco após o fim da temporada. A informação é da "ESPN".

A diretoria do Chelsea já teria preparado uma lista com nove nomes que serão negociados para a próxima temporada. A lista inclui Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, N'Golo Kanté e Mason Mount.

Durante o mês de janeiro, o Chelsea desembolsou cerca de 368 milhões de euros (R$ 2 bilhões) em novas contratações, depois de gasto mais 317 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) no início da temporada em novos reforços.

A ideia agora é equilibrar as finanças do clube londrino para se adequar ao regulamento do Fair Play Financeiro do Campeonato Inglês, reduzindo a imensa folha salarial do clube de Stamford Bridge.