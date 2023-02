Zagueiro Thiago Silva - Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP

Publicado 10/02/2023 19:04

Rio - O Chelsea anunciou, no fim da tarde desta sexta-feira, a renovação com o zagueiro Thiago Silva até o fim da temporada 2023/24. O defensor estava em fim de contrato com o time inglês, mas chegou a um acordo nas última semanas para defender a camisa dos Blues por mais um ano.

"Quando assinei meu primeiro contrato aqui, era para fazer apenas um ano. Agora já é o quarto! É um momento muito especial para mim assinar e ficar no Chelsea", afirmou Thiago Silva.

A renovação de Thiago Silva frustra a expectativa da torcida do Fluminense. Desde o início do ano, o nome do defensor vem sendo especulado para voltar ao Tricolor, mas os planos terão que ser adiados.

Depois de uma longa passagem pelo PSG, Thiago chegou ao Chelsea em 2020. Desde então, disputou 117 partidas marcou cinco gols e ainda deu três assistências. Além disso, ajudou o Blues a conquistar a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA.