Rafael LeãoOdd ANDERSEN / AFP

Publicado 10/02/2023 22:31

De olho no mercado no fim do ano, o Milan já está monitorando mais perto a situação do atacante Rafael Leão, que está despertando interesse em alguns clubes do futebol. Por isso, a equipe italiana quer garantir sua permanência como parte do projeto do treinador Stefano Pioli.



Com contrato até o fim da temporada de 2024, Rafael Leão tem uma cláusula de rescisão estimada em 150 milhões de euros (R$ 826 milhões) para que ele seja negociado. Questionado sobre a situação do português, Paolo Maldini, diretor de futebol do clube, falou sobre as negociações.



"Estamos trabalhando, mas agora não temos tempo para pensar nisso, é preciso estar focado nos jogos. Não temos reuniões planejadas, grandes eventos, podemos falar com empresário quando quisermos, com telefonema ou apenas pelo Zoom", afirmou.

Uma das principais peças que sacramentaram o título do Campeonato Italiano, Rafael Leão atraiu interesse de diversas equipes do futebol mundial. O atacante português soma na atual temporada nove gols e seis assistências em 29 partidas disputadas.