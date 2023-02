Christian Atsu em jogo do Hatayspor, da Turquia - Foto: Reprodução/Twitter @ChristianAtsu20

Christian Atsu em jogo do Hatayspor, da TurquiaFoto: Reprodução/Twitter @ChristianAtsu20

Publicado 10/02/2023 20:34 | Atualizado 10/02/2023 20:35

Quatro dias após o forte terremoto que assolou a Turquia na última segunda-feira (6), surge uma nova esperança em encontrar sobreviventes sob os escombros do prédio em que estava Christian Atsu, do Hatayspor. O meio-campista era uma das cerca de mil pessoas que estavam no local.



Segundo o portal turco Ajanspor, o otimismo vem por conta das câmaras térmicas que têm sido utilizadas na missão de resgate, elas já detectaram a presença de muitas pessoas com vida.

Porém, em entrevista à emissora britânica BBC News, a mulher do jogador se mostrou preocupada quanto a situação e fez um apelo às autoridades. Segundo ela, não há equipamento suficiente para que os sobreviventes sejam resgatados.

"Continuo a rezar e ainda acredito que ele está vivo. Já falei com o Hatayspor, com as autoridades turcas, o governo britânico, para enviarem equipamento para tirarem as pessoas dos escombros, especialmente o meu companheiro e pai dos meus filhos. Eles precisam de equipamento para os tirar de lá. Sem isso, não conseguem. E o tempo está a esgotar-se", disse.

"Sei o que o empresário do Atsu está na Turquia e que estão a fazer o que podem para o encontrar. Ele dar-me-á as notícias caso consiga falar com o Atsu. Está tudo muito confuso" completou.

As autoridades informaram que o balanço das mortes somando Turquia e Síria já passam de 22 mil.

Este foi o pior terremoto na região após 80 anos. Ele durou cerca de um minuto e meio. O epicentro do tremor foi a 10 km da superfície, afirmou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O abalo sísmico teve origem perto da cidade de Kahramanmaras, segundo a autoridade turca responsável por administrar desastres e emergências no país.