Luciano Vietto - AFP

Publicado 10/02/2023 21:14

Rio - Um dos destaques do Al Hilal na vitória sobre o Flamengo, o meia argentino Luciano Vietto, de 29 anos, entrou na mira de clubes da Série A. De acordo com informações do portal "UOL", alguns representantes de equipes do país entraram em contato com agentes do meia para saber sua situação no clube árabe.

Vietto tem contrato com o Al Hilal até junho desde ano. Porém, para aceitar atuar no futebol brasileiro o jogador talvez tenha que reduziu seu salário. Atualmente, o argentino ganha algo em torno de R$ 1,9 milhão por mês, um valor que apenas Flamengo e Palmeiras teriam condições de desembolsar.

O argentino foi autor de um dos gols do Al Hilal na vitória sobre o Flamengo. Ele atua pelo clube árabe desde desde 2020, tendo sido emprestado ao Al-Shabab, também da Arábia Saudita no ano passado. Na temporada atual, o meia fez 14 jogos, marcou cinco gols e deu um assistência.

Revelado pelo Racing, Vietto foi negociado com o Villareal em 2014. No futebol espanhol ele também defendeu o Sevilla, o Atlético de Madrid e o Valencia. Ainda atuou pelo Fulham, da Inglaterra, e pelo Sporting, de Portugal, antes de ser negociado com o mundo árabe.