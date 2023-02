Benzema, Messi e Mbappé disputarão o prêmio de melhor do mundo da Fifa - Divulgação/Fifa

Benzema, Messi e Mbappé disputarão o prêmio de melhor do mundo da FifaDivulgação/Fifa

Publicado 10/02/2023 14:00

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (10) os finalistas ao prêmio de melhor do mundo. Karim Benzema, Lionel Messi e Kylian Mbappé disputarão o The Best, no dia 27 de fevereiro. A entidade definiu que a Copa do Mundo, a temporada de 2021/22 e a primeira metade de 2022/23 serão levadas em consideração na hora da votação.

Com os critérios definidos pela Fifa, Benzema e Messi são os favoritos ao prêmio de melhor do mundo. O francês foi o vencedor da Bola de Ouro, da "France Football", em outubro, após terminar a temporada com 44 gols em 46 jogos, além de levar o Real Madrid ao título da Liga dos Campeões. Porém, sofreu com problemas físicos no início de 2022/23 e não disputou a Copa do Mundo.

Já Messi viveu uma situação oposta. O argentino não foi bem na temporada 2021/22, mas cresceu de produção no início de 2022/23. Além disso, liderou a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022. O craque argentino marcou sete gols e deu três assistências na campanha e conquistou o título mundial pela primeira vez na carreira.

Por fim, Mbappé corre por fora na disputa. Destaque do PSG na temporada 2021/22 e no início de 2022/23, o francês foi o artilheiro da Copa do Mundo com oito gols, mas terminou vice-campeão. Desta forma, a ausência de um título de expressão nos critérios de avaliação o prejudicam na disputa com Benzema e Messi.