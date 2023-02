Desejo do Al Hilal, Messi ainda negocia renovação de contrato com o PSG - NICOLAS TUCAT / AFP

Enquanto Cristiano Ronaldo começa a brilhar pelo rival Al Nassr, o Al Hilal entra em campo no sábado pela final do Mundial de Clubes, contra o Real Madrid às 16h (de Brasília) em Rabat, no Marrocos, querendo o título mas também pensando em contratar Messi.



O técnico Ramón Díaz avaliou o poderio financeiro da Arábia Saudita e admitiu que espera ter no elenco o craque argentino, que possui contrato até o fim de junho com o PSG.



"Os clubes sauditas não têm problemas econômicos. E isso permite trazer Cristiano Ronaldo, por exemplo. Imagina o poder que esse país tem. Os sauditas têm chances de comprar Messi agora e estamos esperando por isso agora", disse em entrevista coletiva.



Sobre a difícil missão de superar o Real Madrid para conquistar o inédito título Mundial, O comandante do Al Hilal sabe o poderio ofensivo do adversário, em especial de Vini Jr. P or isso já tem uma estratégia montada para segurar o atacante.



"Nossas expectativas de pará-lo são grandes, pois temos jogadores preparados para isso. Vamos tentar não dar espaço e conseguir apertá-lo para ele não mostrar todo o seu potencial. Sei que vai ser difícil que ele não faça isso ", completou Ramón Díaz.