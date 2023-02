Thiago Silva é zagueiro do Chelsea - AFP

Publicado 10/02/2023 15:06

Thiago Silva está muito próximo de estender o vínculo com o Chelsea até o fim da temporada 2023/24. Clube e jogador já chegaram a um acordo verbal, e o rascunho do novo contrato já é preparado. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Esta renovação de contrato, vale lembrar, não é surpresa. Em entrevista ao site oficial dos Blues na semana passada, o zagueiro havia atualizado a situação das negociações e afirmou que era a vontade ambas as partidas prorrogar o vínculo.

"Estamos conversando sobre isso. Provavelmente tudo vai acontecer nos próximos dias. A minha intenção e a do clube são as mesmas: continuar juntos", disse Thiago Silva.



"Sei que o clube precisa de mim neste momento, estou aqui para ajudar, há jogadores jovens. Acho que com a minha experiência posso ajudar nesse processo de reconstrução do clube. Estou aqui para isso, disposto a fazer isso. Mas sei que minha responsabilidade é enorme. Sei que temos muito trabalho pela frente", completou.

Depois de uma longa passagem pelo PSG, Thiago chegou ao Chelsea em 2020. Desde então, disputou 117 partidas marcou cinco gols e ainda deu três assistências. Além disso, ajudou o Blues a conquistar a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA.